Politik

Trump und Putin: In Alaska geht es um das Schicksal der Ukraine – die Hintergründe

In Alaska treffen sich Donald Trump und Wladimir Putin zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg. Hinter verschlossenen Türen könnten Weichen für Frieden oder neue Konflikte gestellt werden. Doch wie weit gehen mögliche Zugeständnisse – und zu wessen Gunsten wird entschieden?