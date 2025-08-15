Kreml setzt auf Ablenkung und Druck in Alaska

Der Kreml wird das für heute in Alaska geplante Treffen voraussichtlich nutzen, um die Aufmerksamkeit von Friedensgesprächen mit der Ukraine abzulenken und auf die Beziehungen zwischen Russland und den USA zu lenken – mit dem Ziel, die Regierung von US-Präsident Donald Trump zu einer für Moskau dringend benötigten wirtschaftlichen Annäherung zu bewegen. Dies geht aus einem Bericht des in den USA ansässigen Institute for the Study of War (ISW) hervor.

Das Treffen zwischen dem US-Präsidenten und dem russischen Machthaber Wladimir Putin soll um 21 Uhr deutscher Zeit (11 Uhr in Alaska) stattfinden, zitiert Reuters das Weiße Haus. Im Anschluss ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Laut ISW reist der Kreml mit einer stark geschwächten Binnenwirtschaft nach Alaska, was der Trump-Regierung beim Gipfel erhebliche Verhandlungsmacht verleiht. Zudem werde der Kreml versuchen, das Thema Ukraine-Krieg in den Hintergrund zu drängen und stattdessen bei dem Treffen in Alaska auf bilaterale Gespräche zur Rüstungskontrolle zu drängen. In dem Bericht heißt es weiter, der UN-Hochkommissar für Menschenrechte habe mitgeteilt, dass im Juli 2025 die Zahl der zivilen Opfer des von Russland geführten Kriegs gegen die Ukraine so hoch gewesen sei wie seit Mai 2022 nicht mehr.