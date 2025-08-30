Wirtschaft

Fossiles Heizen: Explodieren die Preise 2027?

Seit Jahren herrscht ein Kampf in Europa: Wie kann man die klimaschädlichsten Aspekte des Gebäudesektors in Angriff nehmen und gleichzeitig den Verbraucher vor horrenden Kosten schützen? Einzelne Maßnahmen, Fonds und Zuschüsse sollten Abhilfe schaffen, doch es ist klar: Ab 2027 wird Heizen mit fossilen Brennstoffen in ganz Europa schier unbezahlbar. Gleichzeitig bekommt die USA das Versprechen, dass die EU in den nächsten 3 Jahren für Umsummen fossile Brennstoffe bei ihnen einkaufen wird. Was ist denn da los?