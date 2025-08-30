Technologie

Europas Energie aus dem All: Die Sonne könnte 80 Prozent liefern

Forscher sehen eine radikale Lösung für Europas Energiekrise: Solarkraftwerke im All sollen bis 2050 vier Fünftel des Bedarfs decken – günstiger und wetterunabhängig.
30.08.2025 11:00
Europas Energie aus dem All: Die Sonne könnte 80 Prozent liefern
Solarkraftwerke im All – Europas Energie der Zukunft. (Foto: dpa/ZUMA Press Wire | Noaa) Foto: Noaa

Im Folgenden:

  • Wie könnten Solarkraftwerke im All bis 2050 drastisch Europas Energiekrise lösen?
  • Welche Technologie fängt Sonnenstrahlen in der Umlaufbahn ein und macht sie nutzbar?
  • Warum sind die Weltraum-Solarmodule der NASA den herkömmlichen Solarkraftwerken überlegen?

