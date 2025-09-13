Wirtschaft

Kritik am Verbrenner-Verbot der EU: So nicht umsetzbar

Das Verbrenner-Verbot der EU steht vor dem Scheitern: Käufer verweigern sich Elektroautos, Hersteller warnen vor unrealistischen Emissionszielen und Abhängigkeit von Asien. ACEA fordert Ursula von der Leyen auf, den Kurs sofort zu korrigieren – sonst droht Europas Autoindustrie ein historischer Absturz.