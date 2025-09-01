Politik

Flugzeug mit Ursula von der Leyen betroffen von GPS-Störung

Ein ungewöhnlicher Zwischenfall sorgt für Aufsehen: Ein Flugzeug mit Ursula von der Leyen an Bord gerät ins Visier einer mutmaßlich gezielten GPS-Störung. Der Vorfall wirft ernste Fragen zur Sicherheit europäischer Spitzenpolitiker und zur Strategie im Umgang mit Russlands GPS-Jamming auf.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
01.09.2025 13:35
Lesezeit: 1 min
Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen. Auf dem Weg an die litauisch-belarussische Grenze wurde ihr Flugzeug mit GPS-Jamming attackiert (Foto: dpa). Foto: Mindaugas Kulbis

Im Folgenden:

  • Warum wurde das Flugzeug von Ursula von der Leyen gestört?
  • Wie funktioniert GPS-Jamming technisch überhaupt?
  • Wer steckt hinter der mutmaßlichen GPS-Störung?

