Wirtschaft

Made in China? Mehrheit der Deutschen lehnt E-Autos aus China ab

Der europäische Automarkt steht vor einer entscheidenden Frage: Können E-Autos aus China die Skepsis deutscher Käufer überwinden? Eine aktuelle Umfrage offenbart deutliche Unterschiede zwischen Ländern, Markenbindungen und Erwartungen. Doch wie nachhaltig sind diese Vorbehalte – und was bedeutet das für die Zukunft?