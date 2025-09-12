Politik

China-Russland-Allianz: Wie Xi Jinping Moskau als taktisches Werkzeug gegen Washington nutzt

Xi Jinping inszeniert die „China-Russland-Allianz“ als Machtblock gegen den Westen. Doch hinter den Kulissen herrschen Misstrauen, unterschiedliche Zukunftsvisionen und die Angst vor westlichem Druck. Für Moskau ist die Partnerschaft überlebenswichtig, für Peking nur ein taktisches Werkzeug im globalen Machtkampf mit Washington.