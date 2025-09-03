Politik

Militärparade in Peking: China empfängt Staatschefs von Nordkorea und Russland zu Militärparade

Xi Jinping hat in Peking vor Wladimir Putin und Kim Jong Un neue Waffensysteme inspiziert. Der Auftritt gilt als Zeichen der Solidarität zwischen den Ländern. Viele westliche Diplomaten blieben der Militärparade dagegen fern.