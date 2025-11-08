Wirtschaft

Managergehälter: Wie viel Mut hinter den Millionen steckt

Topmanager reden offen über ihr Einkommen? In Estland sorgen zwei Führungskräfte für großes Staunen. Sie zeigen, wie viel Disziplin, Risiko und Opferbereitschaft hinter ihren hohen Managergehältern stehen. Ihre Karrieren erzählen von Aufstieg, Scheitern und der Frage, wie viel Verantwortung Erfolg tatsächlich kostet.