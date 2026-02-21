Politik

Cum-Ex-Skandal: Kronzeuge Steck im DWN-Interview – wie Banken deutsche Gesetze mitschrieben

Cum-Ex gilt als größter Steuerskandal der deutschen Geschichte. Doch wie konnte es passieren, dass ausgerechnet Banken beim Schreiben der Gesetze mitwirkten, die sie später ausnutzten? Dr. Kai-Uwe Steck, Kronzeuge im Cum-Ex-Skandal, schildert in diesem zweiten Teil des exklusiven DWN-Interviews einen Vorgang, der bis heute Fragen aufwirft.
Autor
Moritz Enders
21.02.2026 08:15
Lesezeit: 9 min
Rechtsanwalt Dr. Kai-Uwe Steck im Cum-Ex-Prozess: Milliardenverluste und politische Erinnerungslücken (Foto: dpa). Foto: Rolf Vennenbernd

Im Folgenden:

  • Warum ließ das Finanzministerium den Bankenverband den Entwurf schreiben?
  • Wie konnte ein Gesetz Cum-Ex eher fördern als stoppen?
  • Welche Rolle spielten ausländische Finanzplätze wie London dabei?

