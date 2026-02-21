Politik

Cum-Ex-Skandal: Kronzeuge Steck im DWN-Interview – wie Banken deutsche Gesetze mitschrieben

Cum-Ex gilt als größter Steuerskandal der deutschen Geschichte. Doch wie konnte es passieren, dass ausgerechnet Banken beim Schreiben der Gesetze mitwirkten, die sie später ausnutzten? Dr. Kai-Uwe Steck, Kronzeuge im Cum-Ex-Skandal, schildert in diesem zweiten Teil des exklusiven DWN-Interviews einen Vorgang, der bis heute Fragen aufwirft.