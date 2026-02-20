Unternehmen

KI-Chips aus Sachsen: Infineon eröffnet im Juli neue Chipfabrik in Dresden

Es ist die größte Investition in der Unternehmensgeschichte von Infineon. Fünf Milliarden Euro investiert Deutschlands größter Halbleiterproduzent in Dresden. In der neuen Fabrik sollen rund 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.