Wirtschaft

Gaskraftwerke für Deutschland: Teuer, umstritten und auch politisch fragwürdig

Können Wind und Sonne nicht genug erneuerbare Energien liefern, sollen bis zu 40 große Gaskraftwerke einspringen, die Wirtschaftsministerin Katherina Reiche bauen lassen will, um die Versorgungssicherheit mit Strom auch in Dunkelflauten zu gewährleisten. Doch es gibt einige Stolpersteine auf dem Weg.