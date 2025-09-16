Immobilien

Mietrecht in Deutschland: Expertenkommission nimmt Arbeit auf

Im Bundesjustizministerium hat eine neue Expertenkommission zum Mietrecht ihre Arbeit begonnen. Nach Angaben des Ministeriums soll das Gremium insbesondere Fragen zu Sanktionen bei Mietwucher sowie Verstößen gegen die Mietpreisbremse prüfen.