Technologie

Digitaler Euro: Verbraucher fordern sichere und günstige Zahlungen

Viele Verbraucher haben noch nie vom digitalen Euro gehört, doch ihre Erwartungen an neue bargeldlose Zahlungsmethoden sind klar: sicher, einfach und kostengünstig. Die Europäische Zentralbank arbeitet seit Jahren an der Einführung, doch Banken und Sparkassen bleiben skeptisch. Gleichzeitig drängt der Bezahldienst Wero auf den Markt, der bereits in mehreren Ländern verfügbar ist und die etablierten US-Anbieter herausfordert.