Finanzen

USA wollen Dollarkurs stärken: Neue Strategie für die globale Wirtschaftsmacht

Die internationale Rolle des US-Dollars bleibt zentral. Während China die Abhängigkeit verringern will, prüfen die USA Strategien, um den Dollarkurs und damit die Dominanz auf dem globalen Devisenmarkt auszubauen. Inwieweit können die Vereinigten Staaten andere Länder für den Dollar gewinnen und welche Folgen hätte das für die globale Wirtschaft?