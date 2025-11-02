Politik

Exklusiv-Interview mit Nobelpreisträger James A. Robinson: Warum die Globalisierung auch ohne die USA geht

Warum gedeihen manche Staaten, während andere im Stillstand verharren? Nobelpreisträger James A. Robinson erklärt im Exklusivinterview, weshalb Institutionen über Wohlstand entscheiden, warum Europa in Bürokratie erstarrt und wieso KI die Ungleichheit treiben wird. Ein Gespräch über Schuldenpolitik, den Sinn von Arbeit und neue Chancen zwischen Afrika, China und den USA.