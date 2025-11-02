Politik

Exklusiv-Interview mit Nobelpreisträger James A. Robinson: Warum die Globalisierung auch ohne die USA geht

Warum gedeihen manche Staaten, während andere im Stillstand verharren? Nobelpreisträger James A. Robinson erklärt im Exklusivinterview, weshalb Institutionen über Wohlstand entscheiden, warum Europa in Bürokratie erstarrt und wieso KI die Ungleichheit treiben wird. Ein Gespräch über Schuldenpolitik, den Sinn von Arbeit und neue Chancen zwischen Afrika, China und den USA.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
02.11.2025 09:43
Aktualisiert: 02.11.2025 09:55
Lesezeit: 9 min
Exklusiv-Interview mit Nobelpreisträger James A. Robinson: Warum die Globalisierung auch ohne die USA geht
Die Unfähigkeit, sich einig zu sein, ist eines der Hauptprobleme der EU. (Foto: dpa) Foto: Manuel Balce Ceneta

Im Folgenden:

  • Warum Europa laut Nobelpreisträger James Robinson in institutioneller Paralyse verharrt.
  • Weshalb die Globalisierung auch ohne die USA funktionieren kann.
  • Wie politische Institutionen den wirtschaftlichen Erfolg von Staaten bestimmen.

