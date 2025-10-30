Politik

Handelskrieg USA China: Trumps fataler Irrtum mit globalen Folgen

Ein strategisches Planspiel in Washington zeigt, dass die USA den Wirtschaftskonflikt mit China längst hätten gewinnen können – wenn sie ihre Verbündeten nicht verprellt hätten. Statt auf Kooperation setzt Präsident Trump auf Konfrontation, droht mit Zöllen und provoziert Misstrauen. Doch genau das könnte Amerikas größte Schwäche im globalen Machtkampf werden.