Wölfe der Wall Street: Ölaktien sind billig, Metalle und Bergbauaktien werden steigen

Wall Street schaut bereits auf 2026 und setzt auf die nächste Runde der Rally. Ölaktien gelten plötzlich als Schnäppchen, Metalle und Bergbau als Gewinner einer neuen Angebotsknappheit. Dazu kommt eine These, die den Kryptomarkt elektrisiert. Bitcoin soll unterbewertet sein. Wer wissen will, wo die großen Wetten liegen und warum die nächsten Wochen die Richtung vorgeben können, findet hier die Signale.