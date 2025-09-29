Panorama

Gema-Streit: Musikrechteverwerter Gema mit guten Chancen gegen ChatGPT-Mutter OpenAI

Der Gema-Streit mit OpenAI um die Nutzung bekannter Liedtexte sorgt in München für Aufsehen. Erste Einschätzungen deuten auf klare Vorteile für die Gema hin. Doch wie beeinflusst dieser Fall die Zukunft von Künstlicher Intelligenz, Urheberrecht und kreative Freiheit?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
29.09.2025 15:33
Lesezeit: 1 min
Der Schriftzug der GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) am Sitz der Generaldirektion Berlin (Foto: dpa). Foto: Jens Kalaene

Im Folgenden:

  • Warum hat die Gema Klage gegen OpenAI eingereicht?
  • Welche Liedtexte stehen im Mittelpunkt des Verfahrens?
  • Wie verteidigt sich OpenAI gegen die Vorwürfe?

