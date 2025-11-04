Politik

Reformen in Europa: Wie der schleppende Fortschritt den Wettbewerb gefährdet

Europa steht vor wachsenden wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen. Kann die Union unter diesen Bedingungen den Rückstand gegenüber globalen Wettbewerbern aufholen, oder müssen die Mitgliedstaaten selbst aktiv werden?