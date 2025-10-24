Wirtschaft

Phishing-Mails erkennen: So schützen Sie Ihr Postfach mit drei einfachen Schritten

Phishing-Mails werden immer raffinierter – und treffen längst nicht nur Technik-Laien. Wer unachtsam klickt, kann Passwörter, Bankdaten oder ganze Identitäten verlieren. Doch woran erkennt man betrügerische Nachrichten wirklich – und welche einfachen Maßnahmen bieten echten Schutz vor Phishing im Alltag?