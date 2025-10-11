Technologie

Cyberangriffe in der EU: Die meisten Angriffe sind ideologisch motiviert

Die neue ENISA-Analyse zeigt: 80 Prozent aller Cyberangriffe in der EU sind ideologisch motiviert. Hinter den Attacken stehen zunehmend staatlich gesteuerte Gruppen, vor allem aus Russland. Während Kommunen und Behörden im Fokus stehen, nutzen Angreifer Künstliche Intelligenz, um Phishing und DDoS zu perfektionieren.