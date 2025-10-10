Finanzen

BASF-Aktie höher: BASF verkauft Lack-Sparte an US-Finanzinvestor Carlyle

BASF verkauft seine Lack-Sparte an Carlyle – ein Milliarden-Deal, der den Chemieriesen neu ausrichtet. Doch wie wirkt sich das auf den BASF-Aktienkurs aus? Anleger und Analysten fragen sich, ob dieser Schritt die BASF-Aktie langfristig stärken oder Risiken verstärken wird.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
10.10.2025 15:25
Produktionsanlagen stehen auf dem Werksgelände des Chemiekonzerns BASF (Foto: dpa). Foto: Uwe Anspach

Im Folgenden:

  • Was steckt hinter dem milliardenschweren Verkauf der BASF-Lack-Sparte an Carlyle?
  • Wie reagiert der BASF-Aktienkurs auf die überraschende Transaktion?
  • Warum bleibt BASF trotz Verkauf mit 40 Prozent beteiligt?

