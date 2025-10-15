Politik

Debatte um höheres Rentenalter: Forderungen von Politik und Ökonomen lassen aufhorchen

Ökonomen sprechen sich für ein höheres Renteneintrittsalter aus. Auch Wirtschaftsministerin Reiche fordert, dass die Deutschen länger arbeiten müssen. Ihre Berater nennen als Beispiel Dänemark, wo das Renteneintrittsalter bis 2040 auf 70 Jahre ansteige. Kommt auch für die Deutschen ein höheres Rentenalter?