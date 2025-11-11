Katherina Reiche (CDU), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, fordert mit ihrer Agenda 2030 eine Neuausrichtung der deutschen Wirtschaftspolitik (Foto: dpa).

Forderung von Wirtschaftsministerin Reiche: Agenda 2030 zur Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik

Im Sinne Ludwig Erhards: Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche drängt angesichts der anhaltenden Wachstumsschwäche auf eine klare Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik. Die CDU-Politikerin sprach von einer "Agenda 2030". "Die Lage ist ernst, wirtschaftspolitisch ebenso wie sicherheitspolitisch", sagte Reiche in einer Grundsatzrede in Berlin. Deutschland drohe international den Anschluss zu verlieren und brauche ein umfassendes "Fitnessprogramm" – nach dem Prinzip: mehr Wettbewerb, weniger Staat.

Reiche hielt ihre Rede auf einem Symposium des Ministeriums zur Sozialen Marktwirtschaft. Dabei gaben Leihgeber eine Ludwig-Erhard-Büste zurück. Die Büste stand jahrelang im Foyer des Hauses, wurde aber vor zwei Jahren entfernt – als Protest gegen die Politik des damaligen Ministers Robert Habeck (Grüne).

Agenda 2030: Staat soll Freiräume schaffen

"Damit der Staat Handlungsfähigkeit zurückgewinnt, muss er sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren", sagte Katherina Reiche. Dazu gehörten Sicherheit, Infrastruktur und Bildung. "Subventionen und Förderprogramme müssen hingegen rigoros überprüft, Fehlanreize auch unter Schmerzen abgebaut werden." Reiches Ansatz widerspricht der Subventionspolitik Habecks, der Konzerne bei Halbleitern oder Batterien unterstützte.

In diesem Kontext deutete die Ministerin Einschnitte bei der Heizungsförderung an. Beim Heizungstausch werde künftig mehr Eigenverantwortung nötig sein. Sie bekräftigte ihr Ziel, in der Energiepolitik die Kosten zu senken und sie stärker marktwirtschaftlich auszurichten – ein Kernpunkt der Agenda 2030. Fördermaßnahmen sollten effizienter und gezielter eingesetzt werden, wo sie tatsächlich nötig sind.

Deutsche Wirtschaft im Wandel

Die Ministerin sprach angesichts geopolitischer und technologischer Veränderungen von tiefgreifenden Umbrüchen. Gemeint seien der Aufstieg Chinas, die Rohstoffabhängigkeit, der Kurs der USA mit höheren Zöllen und die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.

Nach zwei Jahren Rezession wird für die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr Stagnation erwartet, im kommenden Jahr ein leichter Aufschwung. Reiche betonte, Deutschland kämpfe mit hausgemachten Standortproblemen und drohe, international zurückzufallen. Es gehe um Wohlstand, Freiheit und Demokratie – zentrale Ziele der Agenda 2030.

Reiche: Agenda 2030 bietet Chancen für ein wirtschaftliches Comeback

Katherina Reiche sieht Deutschland in einer strukturellen Krise, wie es sie seit Bestehen der Sozialen Marktwirtschaft nicht gegeben habe. Auch Wirtschaftsverbände klagen über hohe Energiepreise, steigende Sozialabgaben und überbordende Bürokratie.

Deutschland habe aber die Basis für ein wirtschaftliches Comeback, sagte Reiche. Sie schlug eine "Agenda für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit" vor – Teil ihrer Agenda 2030. Regulierung müsse reduziert, staatliche Steuerung beendet werden. "Die staatliche Kontrolle bis ins kleinste Detail muss ein Ende haben." Unternehmen bräuchten mehr Freiräume, um Innovationen zu entfalten.

Der Staat könne Bürger und Firmen nicht vor allen Risiken schützen. Verwaltung müsse digitaler, Künstliche Intelligenz als Chance für Wachstum gesehen werden. Es gehe um innovationsfreundliche Regulierung – auch beim Datenschutz. In der Energiepolitik seien Kostensenkungen zentral, betonte sie im Rahmen der Agenda 2030.

Mut zu Reformen

Reiche unterstrich die Notwendigkeit, den Sozialstaat zu reformieren. Sie sprach sich für eine längere Lebensarbeitszeit aus – dafür wurde sie bereits kritisiert. Zudem müsse man prüfen, ob die Lohnfortzahlung ab dem ersten Krankheitstag falsche Anreize setze. Reiche sagte, Reformen seien nötig, um Arbeiten im Alter attraktiver zu machen.

Man brauche Mut, Reformen trotz Widerständen umzusetzen, sagte sie. Welche tiefgreifenden Änderungen bei Rente und Pflege kommen, ist in der Koalition umstritten. Die Ministerin verwies darauf, dass diese Themen Teil der Agenda 2030 seien.

Rückblick auf Agenda 2010

Reiche erinnerte an die Agenda 2010. Mit ihr sei damals neue Dynamik entstanden, sagte sie. "Wenn es darauf ankommt, sind Veränderungen in diesem Land möglich." Die von Gerhard Schröder (SPD) initiierten Reformen waren umstritten, aber wirkten langfristig.

Seit Mai ist Katherina Reiche im Amt. Sie war lange Bundestagsabgeordnete und wechselte dann in die Wirtschaft. Vor ihrer Ernennung war sie Energiemanagerin. Mit der Agenda 2030 will sie nun Deutschlands Wirtschaftspolitik grundlegend erneuern.