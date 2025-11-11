Finanzen

DAX-Kurs: Erholungsversuch geht beim DAX aktuell weiter - Ende des US-Shutdowns in Sicht

Der DAX-Kurs zeigt im Börsenhandel am Dienstag wieder seine aktuelle Stärke – doch wie nachhaltig ist der Aufwärtstrend beim DAX aktuell wirklich? Politische Unsicherheiten in den USA und technische Hürden im Chartbild werfen Fragen auf.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
11.11.2025 08:49
Lesezeit: 1 min
Die Indizes der Deutschen Börse: Der deutsche Leitindex DAX startet am Dienstag einen Erholungsversuch, der DAX-Kurs legt zu (Foto: dpa). Foto: Arne Dedert

DAX-Kurs startet freundlich in den Dienstag

Nach dem starken Wochenbeginn dürfte der DAX-Kurs auch am Dienstag zunächst weiter zulegen. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn zeigte der X-Dax als Indikator für DAX aktuell ein Plus von 0,4 Prozent auf 24.049 Punkte. Damit setzt sich die positive Stimmung an der Börse aktuell fort.

In den USA wird das Ende des Regierungsstillstands (Shutdown), auf das Anleger bereits am Vortag gesetzt hatten, immer wahrscheinlicher. Die Mehrheit des US-Senats hat einen Übergangshaushalt verabschiedet. Für das Inkrafttreten fehlen nun noch die Zustimmung des Repräsentantenhauses sowie die Unterschrift von Präsident Donald Trump. Die wichtigsten US-Indizes bauten am Montag nach dem europäischen Börsenschluss ihre Gewinne aus und bewegen sich wieder in Richtung ihrer Rekordstände von Ende Oktober. Der DAX-Kurs hingegen hat seit Anfang des Vormonats kein neues Hoch erreicht, was Anleger weiterhin vorsichtig stimmt.

DAX aktuell: Technische Signale im Fokus

Am Dienstag könnte der DAX-Kurs zunächst die 100-Tage-Linie überwinden, an der die Erholung tags zuvor ins Stocken geraten war. Diese Marke gilt Börsianern als wichtiger Indikator für die mittel- bis langfristige Entwicklung. Momentan liegt sie mit 24.023 Punkten exakt am Vortageshoch. Thomas Altmann, Analyst bei QC Partners, betonte, dass für ein nachhaltiges Überschreiten der 24.000 Punkte vor allem langfristig orientierte Investoren gefragt seien. "Zuletzt kamen die Käufer vor allem bei fallenden Kursen in den Markt."

Mit dem positiven Startsignal bleibt DAX aktuell im Blick der Marktteilnehmer, während die Börse aktuell insgesamt von Zuversicht geprägt ist. Viele Investoren hoffen, dass der DAX-Kurs seinen Aufwärtstrend fortsetzen kann, sofern die politischen Rahmenbedingungen stabil bleiben.

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen.

