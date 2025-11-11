Politik

Reiche kündigt mögliche Kürzungen bei der Heizungsförderung an

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche stellt weitere Veränderungen bei der staatlichen Unterstützung für den Heizungstausch in Aussicht. In einer Grundsatzrede in Berlin betonte sie, dass künftig mehr Eigenverantwortung der Bürger gefragt sein werde und die Energiepolitik stärker auf Kostensenkung und Marktwirtschaft ausgerichtet werden solle.