Wirtschaft

Discounter in Deutschland: Warum Lidl an Boden verliert – und wer profitiert

Der deutsche Lebensmittelmarkt verschiebt sich leise, aber spürbar: Während klassische Supermärkte stagnieren, holen Discounter wie Aldi und Penny auf – und Lidl verliert an Schwung. Preisbewusstsein, Standortnähe und ein modernisiertes Einkaufserlebnis bestimmen, wohin die Deutschen künftig greifen. Die Daten zeigen, wie stark sich das Einkaufsverhalten im Land verändert – und was das über die wirtschaftliche Stimmung verrät.