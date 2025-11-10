Wirtschaft

Fachkräfte von morgen fehlen: Zahl der Azubis in Deutschland sinkt weiter

Die duale Berufsausbildung in Deutschland steht unter Druck: Immer weniger junge Menschen beginnen eine Lehre, während viele Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben. Bei einem Spitzentreffen der Allianz für Aus- und Weiterbildung in Berlin betonte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche die Dringlichkeit der Lage und appellierte an Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften, gemeinsam die Chancen und Attraktivität der Berufsausbildung stärker zu vermitteln.
Immer weniger junge Menschen beginnen eine Lehre, während viele Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum die duale Berufsausbildung in Deutschland unter Druck steht.
  • Weshalb das "Matching" zwischen Bewerbern und offenen Ausbildungsstellen verbessert werden muss.
  • Wie die Allianz für Aus- und Weiterbildung dem Fachkräftemangel entgegenwirken will.

