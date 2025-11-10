Politik

Oberstes Gericht könnte Trumps Zölle kippen: Doch was dann?

Das Oberste Gericht der USA prüft, ob Donald Trump seine Zölle rechtswidrig verhängt hat. Doch selbst wenn die Richter seine Politik kippen, hat der Ex-Präsident mehrere juristische Schlupflöcher in der Hinterhand. Für deutsche Exporteure könnte das neue Risiken im transatlantischen Handel bedeuten.