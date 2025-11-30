Politik

Militärischer Schengen-Raum: Wie die EU die Truppenmobilität beschleunigen will

Die sicherheitspolitischen Spannungen in Europa erhöhen den Druck auf die EU, ihre militärische Handlungsfähigkeit neu auszurichten. Wie kann ein Paket aus neuen Verfahren und Technologien sicherstellen, dass Europa im Ernstfall schneller reagiert?