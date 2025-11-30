Wirtschaft

Europas Start-ups: Talente ziehen lieber in die USA statt nach Europa

Immer mehr europäische Start-ups verlagern ihre Aktivitäten in die USA, um dort leichter an Risikokapital zu gelangen. Kann Europa durch einheitliche Regeln und weniger Bürokratie verhindern, dass innovative Unternehmen dauerhaft abwandern?