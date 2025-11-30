Wirtschaft

Europas Rüstungsindustrie im Aufschwung: USA profitieren von der Aufrüstung

Europa versteht sich gern als Friedensmacht, die auf Diplomatie und Werte setzt, während in ihrem Inneren eine hochdynamische Sicherheits- und Rüstungsindustrie an Bedeutung gewinnt. Wie weit klafft dieser Anspruch von der Realität der europäischen Waffenpolitik auseinander?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
30.11.2025 07:21
Lesezeit: 3 min
Europas Rüstungsindustrie im Aufschwung: USA profitieren von der Aufrüstung
Die USA und Europa profitieren vom Waffenhandel, während Zivilisten in Konfliktregionen die Folgen der europäischen Aufrüstung spüren (Foto: dpa) Foto: Peter Klaunzer

Im Folgenden:

  • Warum der europäische Waffenimport innerhalb von fünf Jahren um 155 Prozent gestiegen ist.
  • Welche drei Hauptzielregionen für europäische Rüstungsexporte existieren und wer davon profitiert.
  • Weshalb der Ukrainekrieg den europäischen Waffenmarkt an seine Kapazitätsgrenzen bringt.

