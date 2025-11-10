Wirtschaft

Kassenbeiträge 2026: Gesundheitsministerium hält Orientierungswert stabil

Für das kommende Jahr plant Bundesgesundheitsministerin Nina Warken, den maßgeblichen Orientierungswert für die Entwicklung der Krankenkassenbeiträge unverändert zu lassen. Wie sie der Rheinischen Post sagte, will der sogenannte Schätzerkreis den durchschnittlichen Zusatzbeitrag erneut auf 2,9 Prozent festlegen. Damit setzt das Ministerium auf Stabilität in finanziell angespannten Zeiten für gesetzliche Kassen.
10.11.2025 19:00
Kassenbeiträge 2026: Gesundheitsministerium hält Orientierungswert stabil
Bundesgesundheitsministerin Warken plant, den Orientierungswert für Krankenkassenbeiträge stabil zu halten (Foto: dpa). Foto: Daniel Karmann

Im Folgenden:

  • Warum der Orientierungswert für Krankenkassenbeiträge 2026 bei 2,9 Prozent bleiben soll.
  • Weshalb Gesundheitsministerin Warken trotz Kassenwarnungen am stabilen Zusatzbeitrag festhält.
  • Wie das Zwei-Milliarden-Sparpaket den Druck auf Beitragserhöhungen mindern soll.

