Merz-Geburtstag: Gediegener Empfang zum 70. statt "Rambo Zambo"

Während Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) an seinem 70. Geburtstag eigentlich nur einen normalen Arbeitstag wollte, planen Partei und Familie doch ein besonderes Programm.
11.11.2025 08:24
Aktualisiert: 11.11.2025 08:24
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist 70: Hier gibt er bei der Weltklimakonferenz COP30 eine Pressekonferenz (Foto: dpa). Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden:

Gediegener Empfang zum Merz-Geburtstag: Bundeskanzler ist 70Eigentlich will der Kanzler aus seinem 70. Geburtstag einen ganz "normalen Arbeitstag" machen. Ganz ohne Feiern kommt er dann aber doch...

