Hybridkrieg im Orbit: Die tickende Bombe über unseren Köpfen

Sabotage, Cyberattacken und Desinformation – der Hybridkrieg Russlands gegen den Westen erreicht eine neue Dimension. Experten warnen: Die nächste Front verläuft nicht mehr am Boden, sondern im Weltraum. Während Europas Gesellschaften immer abhängiger von Satelliten werden, wächst das Risiko gezielter Angriffe auf die kritische Infrastruktur im Orbit.
17.10.2025 16:00
Aktualisiert: 25.10.2025 16:00
  • Warum der Hybridkrieg längst im Weltraum angekommen ist.
  • Wie Russland Europas Satelliten ins Visier nimmt.
  • Welche Risiken eine „tickende Bombe“ im Orbit birgt.

17.10.2025

