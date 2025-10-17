Politik

Hybridkrieg im Orbit: Die tickende Bombe über unseren Köpfen

Sabotage, Cyberattacken und Desinformation – der Hybridkrieg Russlands gegen den Westen erreicht eine neue Dimension. Experten warnen: Die nächste Front verläuft nicht mehr am Boden, sondern im Weltraum. Während Europas Gesellschaften immer abhängiger von Satelliten werden, wächst das Risiko gezielter Angriffe auf die kritische Infrastruktur im Orbit.