Unternehmen

Gewinneinbruch bei Kühne+Nagel: bis zu 1.500 Stellen weg

Handelskrieg, hohe Zölle und der starke Franken setzen Kühne+Nagel zu: Der Umsatz bricht um sieben Prozent ein – und jetzt droht vielen Beschäftigten der Jobverlust. Wie die Zahlen ausfallen.