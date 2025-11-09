Wirtschaft

Europas Wirtschaft unter Druck: Im Spannungsfeld zwischen China und USA

Globale politische Spannungen und Handelskonflikte belasten derzeit Europas Wirtschaft. Militärische Krisen in der Ukraine und im Nahen Osten erschweren zudem eine stabile Entwicklung. Vor diesem Hintergrund bleibt die Frage: Wie kann Europa seine wirtschaftliche Stärke inmitten dieser Unsicherheiten sichern?