Politik

General Breuer will alle jungen Männer mustern – Bundeswehr rüstet sich für den Ernstfall

Ein Satz, der aufhorchen lässt: Alle jungen Männer sollen wieder gemustert werden. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, fordert eine flächendeckende Erfassung jedes Jahrgangs – um im Verteidigungsfall keine Zeit zu verlieren. „Aus militärischer Sicht ist es entscheidend, dass jeweils der gesamte Jahrgang gemustert wird. Nur so wissen wir, wer zur Verfügung steht und auf wen wir im Verteidigungsfall, den wir verhindern wollen, zugreifen könnten“, sagte Breuer.