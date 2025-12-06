Technologie

Bidirektionales Laden in Schweden: E-Autos und Solaranlagen bieten neue Energie für Haushalte

In Schweden entwickelt sich eine neue Form der dezentralen Energieversorgung, bei der Haushalte Strom selbst erzeugen und intelligent steuern. Doch welchen konkreten Vorteil bietet die Verbindung von Solarenergie und Elektromobilität?