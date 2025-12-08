Russlands Wirtschaft steht unter Druck, doch Putin bleibt fest im Amt

Massiver Druck auf russische Wirtschaft, aber kein Machtverlust Russlands

Ist Wladimir Putins Griff nach der Macht als Präsident Russlands gefährdet? Von außen betrachtet gibt es viele Gründe zu spekulieren, dass Putin bald gestürzt werden könnte. Der Druck auf den russischen Präsidenten ist größer als seit vielen Jahren.

Wirtschaftlich steht er unter Druck durch eine stagnierende Wirtschaft. Die Zinsen steigen stark an, und die Inflation unterminiert weiter die Kaufkraft.

Politisch spürt Putin wachsenden Druck aus den USA, die einen Waffenstillstand in der Ukraine fordern. Gleichzeitig hat Donald Trump erstmals seit seinem Amtsantritt Sanktionen gegen die russische Ölindustrie verhängt. Diese Industrie ist das wirtschaftliche Rückgrat des Landes.

Militärisch sind die Frontlinien in der Ukraine nahezu eingefroren. Schätzungen des britischen Geheimdienstes zufolge werden allein im Jahr 2025 rund 332.000 russische Soldaten getötet oder verwundet worden sein. Gleichzeitig haben ukrainische Drohnen Raffinerien beschädigt, die nach Angaben des Thinktanks Carnegie Endowment for International Peace für bis zu 38 Prozent der russischen Ölproduktion verantwortlich sind.

Die Gerüchte über einen möglichen Putsch

Der Druck auf Putin hat zu zunehmenden Spekulationen in Zeitungen und sozialen Medien geführt, dass der russische Präsident durch einen Staatsstreich gestürzt werden könnte. Dies wurde unter anderem in einem Artikel der britischen Zeitung The Telegraph aus dem Oktober thematisiert. Dort heißt es, Putin fürchte einen Staatsstreich, weil seine Position im eigenen Land Anzeichen von Schwäche zeige. Gründe seien die wirtschaftliche Krise, Proteste der Bevölkerung und äußerer Druck aus den USA. „Es gibt keine wirklich organisierte Opposition und keine erkennbare Gruppe, die einen Putsch durchführen könnte“, erklärt Anders Olofsgård, Professor an der Stockholm School of Economics.

Laut Flemming Splidsboel, Seniorforscher am Danish Institute for International Studies (Diis) mit Schwerpunkt auf russischer Außen- und Sicherheitspolitik, und Anders Olofsgård ist ein grundlegendes Verständnis der geopolitischen Dynamiken notwendig. Olofsgård ist Mitautor einer Analyse von Russlands Wirtschaft für den EU-Ministerrat. Diese Analyse kommt zu dem Schluss, dass kein baldiger Putsch zu erwarten ist. „Putins Griff nach der Macht ist weiterhin stark, auch wenn die negativen Folgen des Krieges für die Bürger und die wirtschaftliche Elite wachsen und dies weiterhin tun werden“, sagt Anders Olofsgård. Er ergänzt: „Es gibt keine organisierte Opposition oder erkennbare Gruppe mit der Fähigkeit, einen Putsch durchzuführen. Die Kontrolle über das Militär und den Sicherheitsapparat ist solide.“

Olofsgård weist darauf hin, dass die offene Unzufriedenheit der Bevölkerung, die zu Beginn von Putins Angriffskrieg sichtbar war, durch härtere Repressionen effektiv unterdrückt wurde. „Dies sieht man heute kaum noch“, sagt der Professor. Der Widerstand gegen den Krieg ist seiner Einschätzung nach am stärksten außerhalb Moskaus. „Volksunzufriedenheit zeigt sich manchmal indirekt durch Proteste gegen die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Krieges, insbesondere in den Regionen“, sagt Olofsgård. Er führt weiter aus: „Man ist jedoch sehr vorsichtig damit, diese Proteste als Proteste gegen den Krieg selbst auszudrücken. Unzufriedenheit ist wahrscheinlich weiter verbreitet, aber das Risiko, sie öffentlich zu zeigen, ist hoch. Die Kontrolle über Medien und soziale Plattformen ist so strikt, dass es schwer ist, größere organisierte Bewegungen aufzubauen.“

DWN: Gibt es Entwicklungen im wirtschaftlichen, politischen oder militärischen Druck, die einen Putsch gegen Putin ermöglichen könnten?

Anders Olofsgård: Nein, leider ist dies schwer vorstellbar. Etwas viel Dramatischeres müsste geschehen. Das könnte eine schwere Finanzkrise sein, ein wirtschaftlicher Zusammenbruch oder eine deutliche Änderung der Haltung eines Landes wie China.

Das System hält, doch es ist nicht unbegrenzt stabil

Auch Flemming Splidsboel sieht kaum Anzeichen für Putins Fall. „Selbst wenn Russland in eine Rezession abrutscht, kann das Regime noch lange überleben. Es gibt keine Hinweise darauf, dass sich die Bevölkerung gegen Putin wendet. Es kann eines Tages passieren, aber es gibt derzeit keine Anzeichen dafür“, sagt Splidsboel.

Ein Video aus Sankt Petersburg hat sich viral verbreitet. Eine Gruppe junger Menschen sang ein Antikriegslied des russischen Musikers und Rappers Noize MC. Dieser Künstler wurde von den Behörden als ausländischer Agent eingestuft. In dem Video, das weit verbreitet wurde, singt die Gruppe das Lied „Kooperativ Schwanensee“, in dem Noize MC die russischen Behörden, die Schweigsamkeit der Bevölkerung über den Krieg in der Ukraine und die Propaganda kritisiert, die Putins Angriffskrieg rechtfertigen soll. Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..

Für Splidsboel zeigt das Video, dass Unzufriedenheit existiert, jedoch in zu geringem Ausmaß, um das Regime ernsthaft zu gefährden. „Es handelt sich um kleine isolierte Fälle des Widerstands. Es braucht mehr, um das System zu erschüttern. In der Sowjetzeit begann es erst zu wanken, als Bergarbeiter auf die Straßen gingen. Erst wenn gewöhnliche Russen, die den Krieg und Putin unterstützen, sagen, dass es genug ist, muss er wirklich etwas fürchten.“

Totalitäres und faschistisches Regime

Dass es so wenige öffentliche Proteste gibt, obwohl über eine Million russische Soldaten getötet oder verwundet wurden, zeigt laut Splidsboel, wie kontrolliert die russische Gesellschaft geworden ist. „Russland ist heute ein totalitäres und faschistisches Regime, geprägt von massiver Unterdrückung und Gleichschaltung. Die Frage ist, wie weit man in der Unterdrückung gehen kann und dennoch Menschen dazu bringt, in die Armee einzutreten und sinkende Lebensstandards zu akzeptieren, um den Krieg zu finanzieren.“

Splidsboel warnt deshalb davor, sich von der Hoffnung auf einen Zusammenbruch Russlands oder von schlechten Wirtschaftsdaten täuschen zu lassen. „Ich habe westliche Politiker getroffen, die glauben, dass die russische Wirtschaft kurz vor dem Zusammenbruch steht. Sie verweisen auf Zinsen, Inflation und die schwindenden Reserven im Wohlstandsfonds. Doch es gibt weiterhin positives Wachstum. Viele Russen haben wirtschaftlich vom Krieg profitiert“, sagt der Forscher.

Splidsboel ist jedoch sicher, dass Putin schwächer dasteht als früher. „Im Juni hat der Krieg in der Ukraine länger gedauert als der Erste Weltkrieg. Über eine Million russische Soldaten sind getötet oder verwundet worden. Die EU hat ihr 19. Sanktionspaket verabschiedet. Dazu kommen neue amerikanische Sanktionen, die erstmals wirklich strafend wirken. Sie treffen Russland hart. Putin steht schlechter da, aber wie schlecht er schläft, ist schwer zu sagen. Für Putin gibt es keine Alternative zur Macht. Es ist Macht, Tod oder der Internationale Strafgerichtshof“, sagt Splidsboel. Weiterlesen Putin in Indien: Strategische Unabhängigkeit in der neuen Weltordnung

NATO-Kommandostruktur wird an Bedrohungslage angepasst

Norwegen unter Druck: Wachsende Spannungen an der NATO-Grenze zu Russland

DWN: Kann Russland den Krieg unbegrenzt fortsetzen?

Flemming Splidsboel: Nein, das kann es nicht. Es gibt jedoch keine Anzeichen dafür, dass das System jetzt zusammenbricht. Es kann nicht unendlich so weitergehen. Irgendwann wird etwas brechen. Die Frage ist nur, wann.

Für Putin gibt es nur drei Optionen: Macht, Tod oder Den Haag

Die Analyse zeigt, wie stark Russlands Wirtschaft, militärische Leistungsfähigkeit und politische Position unter Druck geraten sind. Gleichzeitig zeigt sich, dass autoritäre Systeme über erstaunliche Belastbarkeit verfügen können, wenn Repression, Propaganda und ökonomische Kriegswirtschaft zusammenspielen. Für Europa ergeben sich daraus erhebliche Risiken. Russlands Wirtschaft bleibt für Moskau ein Machtinstrument. Ausfälle, Zusammenbrüche oder eine mögliche Destabilisierung hätten unmittelbare Auswirkungen auf Energiepreise, Sicherheitsarchitektur und geopolitische Stabilität.

Russlands Wirtschaft leidet, das Militär ist erschöpft und der internationale Druck wächst. Doch Putins Machtapparat ist bisher stabil. Weder Unzufriedenheit noch wirtschaftliche Probleme oder militärische Rückschläge reichen aus, um das System ernsthaft ins Wanken zu bringen. Die zentrale Frage ist nicht mehr, ob Russland bricht, sondern wann und unter welchen Bedingungen das Regime seine strukturellen Grenzen erreicht. Denn bleibt Putin fest an der Macht. Dies beurteilten die zwei Russlandexperten. Für Putin gibt es keine Alternative zur Macht. Nur der Tod oder der Internationale Strafgerichtshof kommen als Alternative infrage.