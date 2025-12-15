Wirtschaft

Verdi erhöht Druck auf Momox: Warnstreik in Leipzig geht weiter

Im Tarifkonflikt beim Online- und Versandhändler Momox Services setzt die Gewerkschaft Verdi ihre Proteste fort. Für Montag und Dienstag sind die Beschäftigten am Standort Leipzig erneut zu Warnstreiks aufgerufen, um ihren Forderungen nach Tarifbindung Nachdruck zu verleihen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
15.12.2025 11:55
Lesezeit: 2 min
Verdi erhöht Druck auf Momox: Warnstreik in Leipzig geht weiter
Gewerkschaft Verdi intensiviert Arbeitskampf bei Online-Händler Momox mit zweitägigem Warnstreik. Beschäftigte fordern Tarifbindung während des Weihnachtsgeschäfts (Foto: dpa). Foto: Tobias Junghannß

Gewerkschaft will Druck erhöhen

"Solange die Arbeitgeberseite nicht verhandelt, machen wir Druck - und zwar immer mehr. Sie - die Arbeitgeber - sollten nicht den Fehler machen, die Ernsthaftigkeit, den Mut und die Entschlossen der Kolleginnen und Kollegen zu unterschätzen", hatte Streich beim Aufruf zum Warnstreik erklärt. Der Arbeitskampf werde nun intensiviert und finde erstmals an zwei Tagen statt.

Derzeit brumme nach der Black Week und dem Black Friday das Weihnachtsgeschäft, hieß es. "Hoher Arbeits- und Leistungsdruck, Überstunden, keine Ruhe, hoher Krankenstand - das sind die Folgen für die Beschäftigten. Und das alles ohne Tarifvertrag und für einen Lohn, der für sie kaum zum Leben reicht", betonte die Gewerkschaft.

Viele Migranten im Mitarbeiter-Stamm

Bei Momox in Leipzig arbeiteten viele Migranten aus Ländern wie Afghanistan, Syrien, Iran und Venezuela. Sie stünden unter besonderem Druck, hieß es weiter. "Arbeitshetze und Leistungsdruck treffen auf Existenzängste. Die migrantischen Beschäftigten befürchten mit Verlust des Arbeitsplatzes auch den Verlust des Aufenthaltstitels. Diese Angst nutzt auch Momox aus, insbesondere mit befristeten Einstellungen."

Unternehmen weist Darstellung der Gewerkschaft zurück

Das Unternehmen hatte die Darstellung der Gewerkschaft schon früher zurückgewiesen. Mit einem Stundenlohn von 14,50 Euro liege die Lohnzahlung bei der Momox Services GmbH deutlich über dem Mindestlohn von 12,82 Euro pro Stunde, teilte Momox Anfang Dezember mit. In den letzten zehn Jahren habe die durchschnittliche jährliche Lohnsteigerung bei rund 7,7 Prozent und damit deutlich über der Inflationsrate gelegen.

Offenheit und Inklusion seien zentrale Unternehmenswerte von Momox, sagte Firmensprecherin Ariane Grebing auf Anfrage. "Uns ist es wichtig, gesellschaftspolitische Verantwortung als Arbeitgeberin zu übernehmen. Wir bieten auch Menschen eine echte Perspektive im Arbeitsmarkt, denen diese aufgrund ihres Status, ihrer fehlenden Ausbildung oder auch einer geringeren Kenntnis der deutschen Sprache oft verwehrt ist." Man unterstütze sie bei ihrer Integration.

"Wir respektieren das Streikrecht unserer Mitarbeitenden als demokratisches Grundrecht. Niemand, der streiken möchte, wird von uns daran gehindert", betonte Grebing. Zuletzt hatte Momox die Auswirkungen von Warnstreiks als sehr gering bezeichnet.

Momox ist ein Online- und Versandhändler für gebrauchte Medien wie Bücher, Musik, DVDs und Schallplatten sowie Second-Hand-Kleidung. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet. Im Leipziger Hauptlager arbeiten nach Angaben von Verdi derzeit rund 1.400 Beschäftigte.

Mehr zum Thema
article:fokus_txt
Anzeige
DWN
Finanzen
Positive Nachrichten für den XRP ETF: Moon Hash Automatic Income Plan
Finanzen Positive Nachrichten für den XRP ETF: Moon Hash Automatic Income Plan

Analysten prognostizieren einen potenziellen Kurssprung bei XRP, der einen raschen Marktwechsel hin zur intelligenten...

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

KI revolutioniert Unternehmen: Wie Künstliche Intelligenz Verhandlungen effizienter macht
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft KI revolutioniert Unternehmen: Wie Künstliche Intelligenz Verhandlungen effizienter macht
15.12.2025

Künstliche Intelligenz verändert zunehmend die Arbeitsweise in Unternehmensbereichen, in denen bislang menschliche Erfahrung dominierte....

Verdi erhöht Druck auf Momox: Warnstreik in Leipzig geht weiter
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Verdi erhöht Druck auf Momox: Warnstreik in Leipzig geht weiter
15.12.2025

Im Tarifkonflikt beim Online- und Versandhändler Momox Services setzt die Gewerkschaft Verdi ihre Proteste fort. Für Montag und Dienstag...

Ukraine-Gipfel in Berlin: Wege zu einem möglichen Friedensschluss
DWN
Politik
Politik Ukraine-Gipfel in Berlin: Wege zu einem möglichen Friedensschluss
15.12.2025

In Berlin könnten die Gespräche über ein Ende des Krieges in der Ukraine in eine entscheidende Phase treten. Die wichtigsten...

EU-Mercosur-Abkommen: DIHK fordert klare Unterstützung
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft EU-Mercosur-Abkommen: DIHK fordert klare Unterstützung
15.12.2025

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer fordert die Bundesregierung auf, sich klar für das geplante Freihandelsabkommen mit den...

„Falsches Signal zur falschen Zeit“: Ökonomen gegen Aufweichung des Verbrenner-Aus
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft „Falsches Signal zur falschen Zeit“: Ökonomen gegen Aufweichung des Verbrenner-Aus
15.12.2025

Die Abkehr vom Verbrenner-Aus könnte der deutschen Autoindustrie mehr schaden als nutzen. Führende Wirtschaftsexperten warnen davor, dass...

dm startet Online-Apotheke: Drogeriekette verstärkt Engagement im Gesundheitsmarkt
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft dm startet Online-Apotheke: Drogeriekette verstärkt Engagement im Gesundheitsmarkt
15.12.2025

Die Drogeriemarktkette dm erweitert ihr Angebot auf dem Gesundheitsmarkt und bringt ab Dienstag rezeptfreie Medikamente online. Über die...

Spionage: Doppelbedrohung durch Russland und China?
DWN
Politik
Politik Spionage: Doppelbedrohung durch Russland und China?
15.12.2025

Russland rüstet massiv auf, China plant langfristig die Invasion Taiwans – Europa könnte zwei Fronten gleichzeitig gegenüberstehen....

Steuer auf Kontoguthaben? Konsumklima auf ein Jahrestief - Marktforscher wollen höhere Ausgaben anheizen
DWN
Finanzen
Finanzen Steuer auf Kontoguthaben? Konsumklima auf ein Jahrestief - Marktforscher wollen höhere Ausgaben anheizen
14.12.2025

Die Stimmung der deutschen Verbraucher bleibt auch beim Weihnachtsgeschäft auf dem Tiefpunkt: Das Land der Sparer hält das Geld zusammen...