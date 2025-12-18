EU-Gipfel in Brüssel: Streit um russisches Vermögen und Mercosur-Freihandelsabkommen

EU-Gipfel in Brüssel startet mit zentralen Entscheidungen

Kann die EU beim EU-Gipfel die Finanzierung der Ukraine absichern? Und schafft der EU-Gipfel zugleich den Durchbruch für ein großes Freihandelsabkommen? Beim letzten regulären EU-Gipfel dieses Jahres steht viel auf dem Spiel.

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder treffen an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) zu einem erwarteten EU-Gipfel in Brüssel zusammen. In der letzten regulären Runde des Jahres soll geklärt werden, wie die finanzielle Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine gesichert werden kann. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt als Gast zu dem Treffen.

Ukraine-Hilfe: Streit um russisches Zentralbankvermögen

Bundeskanzler Friedrich Merz setzt sich für den Plan ein, in der EU festgesetztes Vermögen der russischen Zentralbank zu verwenden. Belgien stellt sich bislang jedoch als entscheidender Akteur dagegen. Daher gilt es nicht als ausgeschlossen, dass sich die Gespräche bis in den Freitag oder noch länger ziehen.

Am Rande des EU-Gipfels soll zudem vereinbart werden, das seit 1999 verhandelte Mercosur-Freihandelsabkommen mit den 4 lateinamerikanischen Mercosur-Staaten zu unterzeichnen. Auch hier ist weiterhin offen, ob die nötige Mehrheit zustande kommt. Sollte Frankreich wie erwartet nicht zustimmen, dürfte es auf Italien ankommen. Länder wie Polen und Österreich haben angekündigt, gegen eine Unterzeichnung des Abkommens zu stimmen.

Beim Thema russisches Vermögen gibt es vor allem deshalb Schwierigkeiten, weil die belgische Regierung erhebliche rechtliche und finanzielle Bedenken sieht. Sie sorgt sich dabei auch um die Existenz des belgischen Finanzinstituts Euroclear. Der sogenannte Zentralverwahrer verwaltete zuletzt etwa 185 Milliarden Euro der russischen Zentralbank und damit einen großen Teil der insgesamt festgesetzten 210 Milliarden Euro in der EU.

Für die Ukraine ist finanzielle Unterstützung existenziell

Scheitern die Verhandlungen auf dem EU-Gipfel, könnte die Ukraine in eine brenzlige Lage geraten, weil sie ab dem zweiten Quartal des nächsten Jahres auf frisches Geld angewiesen ist. Die erforderlichen Mittel über die EU anders zu organisieren, gilt derzeit als nicht möglich. Dafür wäre eine einstimmige Entscheidung der 27 EU-Staaten nötig - und Länder wie Ungarn und Tschechien haben bereits ein Veto angekündigt.

Die Nutzung des russischen Zentralbankvermögens ließe sich mit sogenannter qualifizierter Mehrheit beschließen. Im Rat der Mitgliedstaaten bräuchte es dafür die Zustimmung von 15 der 27 EU-Staaten, die zusammen mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU ausmachen.