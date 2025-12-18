Politik

EU-Gipfel in Brüssel: Streit um russisches Vermögen und Mercosur-Freihandelsabkommen

In Brüssel beginnt ein EU-Gipfel, der über Milliarden und Handel entscheidet. Es geht um festgesetztes russisches Vermögen, die Finanzierung der Ukraine und das Mercosur-Abkommen. Doch Widerstände in mehreren Ländern könnten die Verhandlungen verlängern – findet die EU rechtzeitig einen Ausweg?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
18.12.2025 07:03
Lesezeit: 1 min
EU-Gipfel in Brüssel: Streit um russisches Vermögen und Mercosur-Freihandelsabkommen
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommt neben Edi Rama, Ministerpräsident von Albanien, zum Gipfeltreffen EU-Westbalkan (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

EU-Gipfel in Brüssel startet mit zentralen Entscheidungen

Kann die EU beim EU-Gipfel die Finanzierung der Ukraine absichern? Und schafft der EU-Gipfel zugleich den Durchbruch für ein großes Freihandelsabkommen? Beim letzten regulären EU-Gipfel dieses Jahres steht viel auf dem Spiel.

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder treffen an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) zu einem erwarteten EU-Gipfel in Brüssel zusammen. In der letzten regulären Runde des Jahres soll geklärt werden, wie die finanzielle Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine gesichert werden kann. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt als Gast zu dem Treffen.

Ukraine-Hilfe: Streit um russisches Zentralbankvermögen

Bundeskanzler Friedrich Merz setzt sich für den Plan ein, in der EU festgesetztes Vermögen der russischen Zentralbank zu verwenden. Belgien stellt sich bislang jedoch als entscheidender Akteur dagegen. Daher gilt es nicht als ausgeschlossen, dass sich die Gespräche bis in den Freitag oder noch länger ziehen.

Am Rande des EU-Gipfels soll zudem vereinbart werden, das seit 1999 verhandelte Mercosur-Freihandelsabkommen mit den 4 lateinamerikanischen Mercosur-Staaten zu unterzeichnen. Auch hier ist weiterhin offen, ob die nötige Mehrheit zustande kommt. Sollte Frankreich wie erwartet nicht zustimmen, dürfte es auf Italien ankommen. Länder wie Polen und Österreich haben angekündigt, gegen eine Unterzeichnung des Abkommens zu stimmen.

Beim Thema russisches Vermögen gibt es vor allem deshalb Schwierigkeiten, weil die belgische Regierung erhebliche rechtliche und finanzielle Bedenken sieht. Sie sorgt sich dabei auch um die Existenz des belgischen Finanzinstituts Euroclear. Der sogenannte Zentralverwahrer verwaltete zuletzt etwa 185 Milliarden Euro der russischen Zentralbank und damit einen großen Teil der insgesamt festgesetzten 210 Milliarden Euro in der EU.

Für die Ukraine ist finanzielle Unterstützung existenziell

Scheitern die Verhandlungen auf dem EU-Gipfel, könnte die Ukraine in eine brenzlige Lage geraten, weil sie ab dem zweiten Quartal des nächsten Jahres auf frisches Geld angewiesen ist. Die erforderlichen Mittel über die EU anders zu organisieren, gilt derzeit als nicht möglich. Dafür wäre eine einstimmige Entscheidung der 27 EU-Staaten nötig - und Länder wie Ungarn und Tschechien haben bereits ein Veto angekündigt.

Die Nutzung des russischen Zentralbankvermögens ließe sich mit sogenannter qualifizierter Mehrheit beschließen. Im Rat der Mitgliedstaaten bräuchte es dafür die Zustimmung von 15 der 27 EU-Staaten, die zusammen mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU ausmachen.

Mehr zum Thema
article:fokus_txt
X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

EU-Gipfel in Brüssel: Streit um russisches Vermögen und Mercosur-Freihandelsabkommen
DWN
Politik
Politik EU-Gipfel in Brüssel: Streit um russisches Vermögen und Mercosur-Freihandelsabkommen
18.12.2025

In Brüssel beginnt ein EU-Gipfel, der über Milliarden und Handel entscheidet. Es geht um festgesetztes russisches Vermögen, die...

Digitaler Euro: Kryptowährung für den Euroraum kommt – EU-Finanzminister ebnen den Weg
DWN
Finanzen
Finanzen Digitaler Euro: Kryptowährung für den Euroraum kommt – EU-Finanzminister ebnen den Weg
18.12.2025

Die EU-Finanzminister haben sich zweieinhalb Jahre nach dem Start des Gesetzesverfahrens auf eine Kryptowährung für die Eurozone...

EZB-Zinsen: Warum Europas Geldpolitik zur Falle werden könnte
DWN
Finanzen
Finanzen EZB-Zinsen: Warum Europas Geldpolitik zur Falle werden könnte
17.12.2025

Die EZB signalisiert das Ende der Zinssenkungen – und plötzlich zieht die Eurozone die Risiken einer neuen Straffung an. Europas...

Drohnenabwehrzentrum startet: Bund und Länder bündeln Kräfte zur Gefahrenabwehr
DWN
Politik
Politik Drohnenabwehrzentrum startet: Bund und Länder bündeln Kräfte zur Gefahrenabwehr
17.12.2025

In Berlin startet ein neues Drohnenabwehrzentrum, das Behörden, Bundeswehr und Nachrichtendienste enger verzahnen soll. Drohnensichtungen...

EU-Parlament macht Weg für Verzicht auf russisches Gas frei
DWN
Politik
Politik EU-Parlament macht Weg für Verzicht auf russisches Gas frei
17.12.2025

Die EU steuert auf einen harten Schnitt zu: Spätestens 2027 soll Schluss sein mit russischem Gas. Doch Ausnahmen, LNG und der Streit mit...

Aus Bürgergeld wird Grundsicherung: Kabinett schickt mehrere Reformen auf die Strecke
DWN
Politik
Politik Aus Bürgergeld wird Grundsicherung: Kabinett schickt mehrere Reformen auf die Strecke
17.12.2025

Letzte Kabinettsrunde vor Weihnachten: Von Grundsicherung über Rente bis Kurzarbeitergeld treibt die Regierung mehrere Reformen an. Auch...

Deutsche Bank bringt den Wero-Bezahldienst zu Millionen Kunden
DWN
Unternehmen
Unternehmen Deutsche Bank bringt den Wero-Bezahldienst zu Millionen Kunden
17.12.2025

Der Wero-Bezahldienst erreicht jetzt Millionen Bankkunden: Deutsche Bank und Postbank schalten den vollen Funktionsumfang frei. Europa...

Eurozone: Inflation im November bei 2,1 Prozent
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Eurozone: Inflation im November bei 2,1 Prozent
17.12.2025

Die Eurozone-Inflation wirkt auf den ersten Blick stabil – doch eine neue Eurostat-Schätzung verändert den Blick auf den November. Auch...