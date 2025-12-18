Politik

Trumps Rede an die Nation: Eigenlob und Schweigen im Walde

Zwischen Weihnachtsbäumen und Selbstlob inszeniert Donald Trump seine Rede an die Nation als Erfolgsgeschichte. Er verspricht wirtschaftlichen Aufschwung, verteilt Geld an Soldaten und erklärt die Vergangenheit für überwunden. Doch während Trump Zahlen und Grafiken sprechen lässt, bleiben zentrale Themen unerwähnt. Die Rede zeigt, wo der Präsident punkten will – und wo er auffällig ausweicht.