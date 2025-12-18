Politik

Feuer und Tränengas: Tausende Bauern protestieren in Brüssel gegen Mercosur

Feuer, Tränengas und Traktoren: Tausende Landwirte bringen Brüssels Europaviertel zum Chaos. Sie protestieren gegen das geplante Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten, das ihrer Ansicht nach die Landwirtschaft bedroht. Deutsche Bauern beteiligen sich, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen trifft die Demonstranten und verspricht Unterstützung. Ob das Abkommen beim Gipfel eine Mehrheit findet, bleibt ungewiss – die Lage spitzt sich zu.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
18.12.2025 16:20
Aktualisiert: 18.12.2025 16:20
Lesezeit: 2 min
Feuer und Tränengas: Tausende Bauern protestieren in Brüssel gegen Mercosur
Ein Demonstrant sitzt verletzt auf einem Bordstein während einer Demonstration europäischer Landwirte in der Nähe des Europäischen Parlaments. (Foto: dpa)

Chaos im Europaviertel

Tausende Landwirte haben – teils gewaltsam – im Brüsseler Europaviertel gegen das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten demonstriert und für Chaos gesorgt. Die Polizei setzte Wasserwerfer gegen Demonstranten ein, die versuchten, Absperrungen zu durchbrechen, wie die Polizei auf Nachfrage der dpa bestätigte. Während die Veranstalter von rund 10.000 Demonstranten sprachen, zählte die Polizei etwa 7.300 Personen und hunderte Traktoren.

Im Europaviertel kamen Wasserwerfer zum Einsatz, wie die örtliche Polizei mitteilte. Einige Landwirte versuchten, von den Sicherheitskräften eingerichtete Sperren zu überwinden. Zudem wurden Brände gelegt, Pyrotechnik gezündet und Tränengas eingesetzt, wie auf Bildern zu sehen war. Die Angriffe der Demonstranten mit Kartoffeln und Feuerwerk richteten sich auch gegen das Europaparlament.

EU-Gipfel und Handelsabkommen

Zeitgleich findet in der belgischen Hauptstadt ein EU-Gipfel statt, bei dem auch über das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten beraten wird. Die Landwirte lehnen das Abkommen ab, weil sie unverhältnismäßige Konkurrenz durch günstige Importe befürchten. Zudem sorgen sich die Bauern, künftig weniger Geld aus dem EU-Haushalt zu erhalten.

Deutsche Bauern auf Protestfahrt

Zu den Protesten sind auch Landwirte aus Deutschland angereist. Nach einer ersten Schätzung des Bayerischen Bauernverbands beteiligten sich rund 500 deutsche Bäuerinnen und Bauern an dem Protest.

Günther Felßner, Vizepräsident des Deutschen Bauernverbands, erklärte: "Wir stehen hier als Europäer. Europa braucht Stabilität – und diese Stabilität beginnt bei der Landwirtschaft." Die EU-Agrarförderung sei ein Instrument, um Ernährungssicherheit, den ländlichen Raum und den Zusammenhalt Europas zu sichern.

Von der Leyen trifft Landwirte

Gegen Mittag traf sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit Vertretern der Landwirte. Sie erklärte: «In Zeiten der Unsicherheit brauchen unsere Landwirte Verlässlichkeit und Unterstützung.» Europa werde immer hinter ihnen stehen.

Die neue Freihandelszone zwischen der EU und den Mercosur-Staaten mit mehr als 700 Millionen Einwohnern wäre laut Angaben der EU-Kommission die weltweit größte ihrer Art. Die Behörde hatte die Verhandlungen über das Abkommen im vergangenen Dezember trotz anhaltender Kritik aus Ländern wie Frankreich abgeschlossen. Die Unterzeichnung ist für kommenden Samstag in Brasilien geplant – dafür braucht es aber eine bestimmte Mehrheit unter den EU-Ländern. Eine Entscheidung wird beim EU-Gipfeltreffen erwartet. Ob die erforderliche Mehrheit zustande kommt, war bis zuletzt unklar.

