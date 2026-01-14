Finanzen

Handschriftliches Testament: Wenn eine einfache Quittung über Millionen entscheidet

Handschriftliches Testament: Wie sicher ist Ihr letzter Wille? Ein aktueller Prozess um eine Darlehensquittung hat die Tücken des Erbrechts verdeutlicht. Das OLG München hat hierbei ein machtvolles Urteil gefällt. Experte Lukas Lewandowski gibt exklusive Einblicke und erklärt, welche formalen Hürden Sie unbedingt nehmen müssen, damit Ihr Erbe nicht im Chaos endet.