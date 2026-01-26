Politik

Analyse: Karten zeigen einen weiteren möglichen Grund, warum Trump Grönland ins Visier nimmt

Donald Trump begründet sein Interesse an Grönland mit nationaler Sicherheit. Doch hinter den Kulissen eröffnen sich weitreichendere Motive. Schmelzendes Eis, neue Handelsrouten und geopolitische Rivalitäten machen die Arktis zu einem der sensibelsten Schauplätze der Weltpolitik.