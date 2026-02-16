Politik

Steuer-Zoff in Berlin: Linnemann plant Entlastung für höhere Einkommen – SPD reagiert

In der Debatte um die steuerliche Entlastung der Bürger prescht CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann mit einem konkreten Vorstoß vor: Er fordert eine deutliche Anhebung der Schwelle für den Spitzensteuersatz. Damit soll der sogenannte „Mittelstandsbauch“ abgeflacht werden, um Fachkräfte und höhere Einkommen spürbar zu entlasten. Während die Union auf strukturelle Reformen setzt, signalisiert der Koalitionspartner SPD bereits Redebedarf über die soziale Ausgewogenheit eines solchen Pakets.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
16.02.2026 13:12
Lesezeit: 1 min
Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär, telefoniert im Eingang des Bundeskanzleramts (Foto: dpa). Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden:

  • Warum CDU-Generalsekretär Linnemann eine Anhebung der Spitzensteuersatz-Schwelle fordert.
  • Weshalb die SPD höhere Abgaben für Spitzenverdiener im Gegenzug verlangt.
  • Welche wirtschaftlichen Auswirkungen die Abflachung des sogenannten „Mittelstandsbauchs" hätte.

X

