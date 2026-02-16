Politik

Steuer-Zoff in Berlin: Linnemann plant Entlastung für höhere Einkommen – SPD reagiert

In der Debatte um die steuerliche Entlastung der Bürger prescht CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann mit einem konkreten Vorstoß vor: Er fordert eine deutliche Anhebung der Schwelle für den Spitzensteuersatz. Damit soll der sogenannte „Mittelstandsbauch“ abgeflacht werden, um Fachkräfte und höhere Einkommen spürbar zu entlasten. Während die Union auf strukturelle Reformen setzt, signalisiert der Koalitionspartner SPD bereits Redebedarf über die soziale Ausgewogenheit eines solchen Pakets.