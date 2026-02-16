Panorama

Studie: Hunderttausende Jugendliche leiden unter Social-Media-Sucht

Die digitale Abhängigkeit unter Heranwachsenden erreicht einen neuen Höchststand. Laut einer aktuellen Studie der DAK-Gesundheit, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, nutzt mittlerweile mehr als ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen soziale Medien in einem riskanten oder sogar krankhaften Ausmaß. Experten warnen vor den langfristigen Folgen für die psychische Gesundheit der jungen Generation.